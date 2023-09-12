انت الان تتابع بعد واقعة سقوط لاعبين في مشهد يحبس الأنفاس.. بلدية الداير: الملعب خاص داخل أملاك مواطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أكّدت بلدية الداير شرق منطقة "جازان" أن الملعب الذي ظهر في مقطع فيديو وشهد واقعة سقوط خطيرة للاعبين أثناء ممارسة كرة القدم من ارتفاع عالٍ، هو ملعب خاص لمواطن يقع داخل أملاكه.

وأوضحت البلدية أنها ليست لها أي صلاحية في الوقوف عليه حالياً وهو في مركز عثوان، مشيرة إلى أنها بصدد إنشاء ملعب في المركز نفسه بعد الاتفاق مع الأهالي لإيجاد أرض مناسبة.

وتفصيلاً، قالت بلدية محافظة الدائر إنه يوجد للبلدية ثلاثة ملاعب مكتملة ومهيأة ويمارس عليها النشاط البدني، وهناك ملعب رابع تم تسليمه لمقاول وجارٍ العمل فيه، أما الملعب الذي ظهر في المقطع فهو ملعب خاص لمواطن داخل أملاكه وليس للبلدية أي صلاحية في الوقوف عليه حالياً وهو في مركز عثوان، علماً بأن البلدية بصدد إنشاء ملعب في المركز بعد الاتفاق مع الأهالي أثناء وقوف محافظ الدائر نايف بن لبدة؛ ورئيس البلدية المهندس وليد معافا؛ ميدانياً على احتياجات المركز قبل أسبوعين، على إيجاد أرض مناسبة.

وكان نشطاء قد تداولوا عبر منصات التواصل مقطع فيديو يظهر فيه سقوط شخصيْن في أثناء ممارستهما لعبة كرة القدم من ملعب بمنطقة جبلية بمحافظة الداير بني مالك شرق جازان، في مشهدٍ يحبس الأنفاس، لخطورة الموقع وارتفاعه الشاهق.