مجلس التعاون الخليجي يعزي ليبيا في ضحايا الفيضانات

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محمد بن مسعود - الدمام - أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن خالص التعازي والمواساة لدولة ليبيا في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت شمال شرق الدولة، مما أسفر عنها عدد من الوفيات والإصابات وألحقت خسائر بالبنية التحتية من جرّاء هذه الفيضانات.

وقدّم الأمين العام، التعازي والمواساة لذوي الضحايا، متمنياً للمصابين بالشفاء العاجل.

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