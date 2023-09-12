شاهد.. صورة ولي العهد تتصدّر الصحف الهندية وإشادة واسعة بالزيارة التاريخية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 سبتمبر 2023, 6:04 صباحاً

تصدّرت صور سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في زيارته التاريخية للهند، الصفحات الأولى للصحف الرسمية بجمهورية الهند، وسط إشاداتٍ واسعة من قيادات دينية وسياسية للزيارة التي اختتمها، أمس، وكانت حديث الإعلام الهندي والعالمي، وتمّ خلالها توقيع عددٍ من الاتفاقيات التي ستنعكس على حجم التعاون الاقتصادي والتجاري للمنطقة والعالم. وكان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد أكّد خلال زيارته التاريخية لجمهورية الهند، أن مجلس الشراكة السعودي الهندي له أثر كبير في تنمية العلاقات الثنائية. وأضاف سموه "إننا في المملكة العربية السعودية نتطلع إلى تعميق العلاقات مع الهند في جميع المجالات، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع وأرحب بما يخدم المصالح المشتركة".

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