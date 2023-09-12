انت الان تتابع أنصاف فيديوهات وتجارب.. "الصحة" مُحَذّرة: استمع للمعلومة الطبية كاملة وتأكد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - دعت وزارة الصحة، إلى التأكد من المعلومات الطبية التي يمكن سماعها أو مشاهدتها؛ محذّرة من أنصاف المعلومات وأنصاف الفيديوهات والتجارب.

وأوضحت "الصحة"، عبر حساب منصتها التوعوية "عش بصحة" على "إكس": "أحيانًا يصلك النصف: نصف معلومة، نصف فيديو، ونصف تجربة"، منبهة إلى ضرورة التيقن من سماع المعلومة الصحية كاملة، والتأكد منها.

كانت هذه تفاصيل خبر أنصاف فيديوهات وتجارب.. "الصحة" مُحَذّرة: استمع للمعلومة الطبية كاملة وتأكد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.