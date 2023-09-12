انت الان تتابع الأردن.. مسؤول بـ "العقبة" يكشف السبب وراء حالات الاختناق بالميناء الجنوبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كشف مسؤول في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في الأردن، عن السبب وراء حالات الاختناق التي سُجلت في الميناء الجنوبي، فجر اليوم الثلاثاء، ووجود انبعاثات ورائحة غازات في منطقة الموانئ على الشاطئ الجنوبي.

وقال المسؤول، إن غرف العمليات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أبلغت في الساعة 12:15 صباحاً عن وجود انبعاثات ورائحة غازات في منطقة الموانئ على الشاطئ الجنوبي، وتمّ إسعاف عشرين موظفاً تابعين لشركة الموانئ؛ لشعورهم بضيق التنفس خلال عملهم في المنطقة الصناعية الجنوبية والموانئ.

وتابع، بعد المعاينة الطبية وبعد استقرار وضع جميع الحالات صحياً، جاءت التوصية الطبية بعدم الحاجة إلى أي إجراءات طبية نتيجة ما حدث في موقع العمل، حيث خرجت جميع الحالات بعد التعافي.

وأكّد أن سلطة منطقة العقبة قامت بمتابعة قراءات محطة الرقابة النوعية للهواء المحيط والموجودة في الموانئ الجنوبية، حيث أظهرت أن جميع قراءات الغازات ضمن المواصفة الأردنية والحدود المسموح بها، باستثناء ارتفاعات طفيفة من الأغبرة تجاوزت 200 ميكروغرام/ متر مكعب خلافاً للمعدلات الطبيعية السائدة في المنطقة، إضافة إلى سيادة ظروف جوية ساكنة تماماً أدت إلى تراكم الأغبرة بالأجواء المحيطة في المنطقة.