انت الان تتابع حادث مروع أظهر عظام جمجمته.. 4 عمليات عاجلة ترمم وجه طفل في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 سبتمبر 2023, 8:57 صباحاً

نجح فريق طبي بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، في إجراء 4 عمليات ترميم وجه لطفل أصيب في حادث سير مروع؛ حيث أسهمت سرعة الاستجابة والتدخل السريع للطواقم الطبية في إنهاء معاناة طفل بعد إصابات شديدة بالوجه والرأس في حادث سير. وأوضحت "صحة جدة"، أن الطفل المصاب حضر إلى قسم الطوارئ بالمستشفى عن طريق الإسعاف، وتمت مباشرة الحالة على الفور وعمل الإسعافات الأولية له من قِبَل الأطباء، وعند حضوره كان يعاني من تمزق في عضلات الجبهة وظهور عظام الجمجمة، وقرر الفريق الطبي نقله للعناية المركزة للأطفال لتلقي الرعاية الطبية الفائقة قبل إدخاله غرفة العمليات؛ حيث أجريت له 4 عمليات عاجلة ما بين علاج تمزق الجبهة وترميم الجروح التي تعرض لها، لحين استقرار حالته والتأكد من نجاح العمليات الـ4 التي تمت. يُذكر أن طوارئ مستشفى الملك عبدالعزيز استقبل ما يقارب 6.028 مراجعًا خلال شهر أغسطس الماضي، وبلغ عدد العمليات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها 455 عملية، منها 305 عمليات مجدولة، و150 عملية طارئة.

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