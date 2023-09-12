الهيئة الملكية لمكة والمشاعر تؤسس صندوقًا عقاريًا لتطوير منطقة الكدوة بـ 11 مليار ريال

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 سبتمبر 2023, 11:30 صباحاً

‎وقّعت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة اليوم اتفاقية لتأسيس صندوق عقاري برأسمال بلغ 11 مليار ريال؛ بهدف تطوير منطقة الكدوة الواقعة جنوب الحرم المكي، وتبعد عنه مسافة 500 متر تقريبًا، وتبلغ المساحة التي سيعمل فيها 686.056 متراً مربعاً، وبعدد عقارات 2614 عقارًا. ‎ويبرز دور الهيئة الملكية في اتفاقية تأسيس الصندوق كممكّن التنفيذ، وذلك من خلال منح حلول بديلة لسكان الكدوة، ودعم الصندوق في استخراج التراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة لتفعيل عملياته. يُذكر أن الاتفاقية تم توقيعها على هامش معرض "سيتي سكيب"، الذي تشارك فيه الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة من خلال الجناح المكّي بدور تكاملي مع أمانة العاصمة المقدسة وكدانة والبلد الأمين؛ لاستعراض أبرز مشاريع مدينة مكة المكرمة والفرص الاستثمارية.

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