ليفربول يبدأ البحث عن بديل محمد صلاح.. تعرف على السبب!

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 سبتمبر 2023, 12:02 مساءً

كشف موقع "somosfanaticos" البرازيلي عن بدء مسؤولي ليفربول الإنجليزي، في البحث عن لاعب بديل للمصري محمد صلاح الذي يتعرض لإغراءات كبيرة من قبل الدوري السعودي. وذكرت تقارير صحفية أن "الاتحاد" قدّم عرضًا ضخمًا لصلاح لمدة عامين بقيمة 180 مليون يورو (141 مليون جنيه إسترليني)، بالإضافة إلى 52 مليون جنيه إسترليني لليفربول. وقال الموقع وفقًا لصحيفة "ذا أثليتيك" الإنجليزية، فإن نادي ليفربول يبحث عن لاعب ليحل محل اللاعب المصري، الذي تسعى السعودية لجذبه بشدة، وقد يغادر النادي قريبًا. وأشار الموقع إلى أن ليفربول يعدّ بالفعل قائمة بالخلفاء المحتملين لصلاح، حيث وضعت حاليًا اسم فينيسيوس جونيور، بالرغم من صعوبة ضمه؛ لأنه يعد أحد اللاعبين الأساسيين لريال مدريد. وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن الدولي المصري ‎محمد صلاح أعطى الضوء الأخضر لإدارة نادي الاتحاد السعودي للتفاوض مع ‎ليفربول الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي، ولكن النادي الإنجليزي رفض رحيل اللاعب.

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