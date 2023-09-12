للمرة الأولى.. إيران تؤكد اعتقال الدبلوماسي السويدي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 سبتمبر 2023, 12:04 مساءً

أكد النظام القضائي في إيران، اليوم (الثلاثاء)، للمرة الأولى، احتجاز الدبلوماسي السويدي يوهان فلوديروس، الذي يعمل لدى الاتحاد الأوروبي. وقال المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران مسعود ستايشي: "احتجز المواطن السويدي بشكل قانوني في أعقاب تحقيق مبدئي، وستعلن نتائج التحقيق الكامل في قضيته في الأيام المقبلة"، وفقاً لـ"رويترز". وأعلنت السويد ومفوضية الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، أن مواطناً سويدياً احتُجز في إيران، في أحدث حالة معروفة لاحتجاز مواطن أجنبي في إيران في ظل التوتر السياسي بين طهران والغرب. وأعربت المفوضة الأوروبية يلفا يوهانسون، أمس عن "قلقها البالغ" حيال الدبلوماسي السويدي يوهان فلوديروس، المحتجز في إيران.

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