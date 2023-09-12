شكرا لقرائتكم ملكية مكة تعلن تأسيس صندوق عقاري لتطوير الكدوة بـ11 مليار ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ‎وقعت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة اليوم اتفاقية لتأسيس صندوق عقاري برأس مال بلغ ١١ مليار ريال، بهدف تطوير منطقة الكدوة الواقعة جنوب الحرم المكي، وتبعد عنه مسافة 500 متر تقريبًا، وتبلغ المساحة التي سيعمل فيها 686.056 متراً مربعاً، وبعدد عقارات 2614 عقارًا.

تطوير الكدوة

ويبرز دور الهيئة الملكية في اتفاقية تأسيس الصندوق كممكن التنفيذ، وذلك من خلال منح حلول بديلة لسكان الكدوة، ودعم الصندوق في استخراج التراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة لتفعيل عملياته.

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معرض سيتي سكيب

يذكر أن الاتفاقية تم توقيعها على هامش معرض سيتي سكيب، الذي تشارك فيه الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة من خلال الجناح المكّي بدور تكاملي مع أمانة العاصمة المقدسة وكدانة والبلد الأمين لاستعراض أبرز مشاريع مدينة مكة المكرمة والفرص الاستثمارية.