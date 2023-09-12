زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب جزر الفلبين

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محمد بن مسعود - الدمام - ضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجات بمقياس ريختر منطقة جزر الفلبين، اليوم.

وأفاد مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني بأن الزلزال كان على عمق 31 كيلومترًا.

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