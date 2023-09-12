انت الان تتابع جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد تشارك في "سيتي سكيب" العالمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 سبتمبر 2023, 2:33 مساءً

‬شاركت جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد في معرض "سيتي سكيب" العالمي المقام في مدينة الرياض خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر 2023م، وذلك في إطار الدور المجتمعي للجائزة و إيمانها بالشراكات المهنية والمعرفية. وقدّمت الجائزة محاضرتين ضمن فعاليات "سيتي سكيب"، كانت الأولى بعنوان "المبادئ الخمسة لتصميم المسكن السعودي)، وألقاها أمين عام الجائزة الدكتور مشاري النعيم، بينما كانت الأخرى بعنوان "المسابقات المعمارية وأثرها على التطوير العمراني"، وتناولت أهمية المسابقات المعمارية في تطوير مسجد المستقبل، وأثر ذلك على النسيج العمراني، وألقاها مستشار الجائزة الدكتور هاني الهنيدي. وتمّت الإشارة إلى المسابقات المعمارية للمساجد كنموذج، حيث قدّمت الجائزة عرضًا عن (مسابقة رتال لتصميم المساجد)، والتي الخليج 365 أن نظمتها الجائزة في العام 2022 بالشراكة مع شركة "رتال" للتطوير العمراني. وجاءت هذه المشاركة لتؤكد أهمية المسجد باعتباره نواة المدن والمؤثر الأهم في تشكيل المدينة وتطورها العمراني. جدير بالذكر أن فكرة جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد برزت تقديراً لأهمية المساجد في المدن والمجتمعات، حيث انطلقت في عام 2011م لتُصبح منصة عالمية تُسهم في تطوير المعرفة بعمارة المساجد المعاصرة في العالم، وذلك من خلال الجوائز الكبرى، والتي تُمنح مرة كل ثلاث سنوات لأفضل تصميمات معمارية للمساجد، وكذلك المؤتمر العالمي لعمارة المساجد وأخيرًا مؤتمر فنون المساجد بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء).

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