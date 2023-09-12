انت الان تتابع في صفقة انتقال حر.. الطائي يتعاقد مع "العمري" لمدة 3 أعوام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 سبتمبر 2023, 2:41 مساءً

تعاقد نادي الطائي، اليوم الثلاثاء، مع اللاعب حسن العمري؛ لتدعيم هجوم الفريق الأول لكرة القدم لمدة 3 أعوام، في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن التعاون. ونشر الطائيُّ مقاطعَ فيديو للعمري عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، تتضمن أبرز أهدافه بقميصَي التعاون والقادسية، فريقَيه السابقين، وكتب: "معليش باقي واحد، حسن العمري حتماوي حتى 2026". وبات العمري سابع لاعب محلي ينضمّ إلى صفوف الطائي خلال فترة الانتقالات الصيفية التي اختتمت الخميس الماضي بعد إبراهيم النخلي، وراكان الشملان، وعبد الرحمن الحارثي، وعبد الفتاح عسيري، وطارق عبد الله، وسلمان المؤشر.

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