انت الان تتابع "شولتس" يقلّل من آمال التوصل لحل سلمي سريع في أوكرانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قلّل المستشارُ الألماني أولاف شولتس، اليوم "الثلاثاء"، من الآمال المعقودة على التوصّل إلى حلٍّ سلمي سريع في أوكرانيا.

وقال "شولتس" خلال فعاليات اجتماع السلام الدولي لجماعة "سانت إيجيديو"، الذي يحمل عنوان "الإقدام على السلام" في برلين: "إن أساس السلام يتمثّل في إدراك القيادة الروسية أن المهم هو انسحاب القوات، عندئذٍ ستتاح الفرصة لإجراء محادثات، وأنا على يقين بأن الحكومة الأوكرانية ستشارك فيها"؛ وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

ونفى صحةَ روايات أشارت إلى أنه كانت هناك بالفعل اتفاقيات سلام مكتملة تم التفاوض عليها بين روسيا وأوكرانيا في ربيع 2022، بعد فترة وجيزة من اندلاع الحرب، لكن الولايات المتحدة أو بريطانيا منعتها.

وذكر المستشار الألماني أن "الجانبين كانا قد تحدثا معًا، لكن كل ما كان من الممكن أن يكون تفاهمًا، تم إفساده؛ لأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان فقط يستغلّ الوقت لدفع قواته حول أوكرانيا بعد فشل الهجوم على العاصمة كييف، ولبدء الهجوم على شرق أوكرانيا، وتلك المفاوضات لم تعد ناجحة لهذا السبب".

ودافع "شولتس" مجددًا عن توريد بلاده أسلحة إلى أوكرانيا.