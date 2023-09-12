انت الان تتابع "الشكرة" يؤكّد تعزيزَ المملكة السلامة المرورية لخفض وفيات حوادث الطرق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أكّد المتحدثُ الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد منصور بن عبيد الشكرة؛ أن المملكة العربية السعودية حقّقت إنجازًا مهمًّا في تعزيز السلامة المرورية بخفض وفيات حوادث الطرق بنسبة "35" في المائة خلال الأعوام الـ"5" الماضية.

جاء ذلك ضمن جناح وزارة الداخلية المشارك في معرض "سيتي سكيب العالمي" بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، الذي يستمرّ حتى يوم غد.

وأكّد "الشكرة" أن المملكة بدعم من القيادة الرشيدة وفق رؤية المملكة 2030، ساعية إلى تحقيق منجز آخر بالوصول إلى الهدف العالمي بخفض وفيات حوادث الطرق بنسبة "50" في المائة بحلول عام 2030، بتضافر جهود منظومة اللجنة الوزارية للسلامة المرورية بدعم من لجان السلامة المرورية في إمارات المناطق والجهات المعنية.

وأوضح أن وزارة الداخلية ممثلة في: الأمن العام، والإدارة العامة للمرور؛ بذلت جهودًا كبيرة في تحقيق متطلبات السلامة المرورية باستخدام الذكاء الاصطناعي في رصد وتتبع أماكن وقوع الحوادث "النقاط السوداء" ميدانيًّا، ووضع الحلول الضبطية والهندسية لها؛ حيث انخفضت الوفيات من "9311" في عام 2016م إلى "6651" في عام 2021م؛ بحسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية.