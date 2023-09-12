"الضمادي" إلى درجة "أستأد مشارك " بجامعة حائل

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محمد بن مسعود - الدمام - وافق المجلس العلمي بجامعة حائل على ترقية الأستاذ المساعد في قسم اللغة العربية، الدكتور سالم محمد الضمادي، المتخصص في الأدب والنقد؛ إلى درجة أستاذ مشارك، وذلك بإجماع اللجنة على أن ما قدّم من نتاج علمي يرقى إلى هذه الرتبة العلمية.

يُذكر أن "الضمادي" نشر عددًا من الأبحاث العلمية في مجال تخصصه في مجلات ونشرات جامعية محلية وعربية.

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