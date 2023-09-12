سعودي ينحت بوابة العلا وجبل الفيل على رأس قلم رصاص.. ويحلم بدخول موسوعة جينيس

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 سبتمبر 2023, 7:10 مساءً

أبدع نحات شاب في تنفيذ أعمال فنية متناهية الصغر، بالنحت على رأس القلم الرصاص؛ ليتم مشاهدتها بعد ذلك عبر المجهر في لوحات فنية بديعة. وأمضى النحات ريان أبو راسين نحو شهرين وهو يقوم بنحت "بوابة العلا" على مساحة تقل عن 1 سنتيمتر مربع، إلى جانب 12 عملاً فنيًّا، جسدت عشقه لهذا النوع من الفن، الذي يمضي فيه ساعات طويلة يوميًّا عبر استخدام المجهر، وأدوات النحت الصغيرة؛ لينتج أجمل المنحوتات، منها شعار مهرجان شتاء جازان، وأعمال أخرى متناهية الصغر عن الحياة الاجتماعية، التي يتاح للزوار رؤيتها والتدقيق في تفاصيلها الفنية عبر عدسات مكبرة. وجاء اختيار الشاب ريان للنحت على القلم الرصاص ليشق طريقًا فريدًا سعيًا للتميز في عالم النحت من خلال تحفيز الفضول على التركيز في الأعمال الصغيرة لدى المتلقي، مؤكدًا أنه يحلم بدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

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