الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنظيم الإعلام يشكر القيادة بعد الموافقة على التنظيم الجديد

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 سبتمبر 2023, 8:10 مساءً

رفع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنظيم الإعلام المكلف الدكتور عبداللطيف العبداللطيف، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على التنظيم الجديد للهيئة العامة لتنظيم الإعلام. وقال العبداللطيف: "الجهود تتضافر في الهيئة لإعلان إستراتيجيتها وهويتها البصرية الجديدة خلال الأسابيع المقبلة". وأكد الدكتور العبداللطيف أن هذا التغيير سيسهم في ارتقاء قطاع الإعلام ليكون ريادياً ومسؤولاً في تقديم محتوى قيم يمتاز بالشفافية والموثوقية، بما ينعكس على تعزيز الدور المحوري الذي تتمتع به المملكة وتنافسيتها وريادتها في هذا القطاع على المستوى الإقليمي والدولي. وتعكس الإستراتيجية والهوية البصرية الجديدة للهيئة والمزمع إطلاقها خلال الأسابيع المقبلة، أدوارها الرئيسة، وتشمل: تيسير إصدار التراخيص الإعلامية، والإشراف على المحتوى الإعلامي المعروض داخل المملكة، وتصنيف المحتوى حسب معايير عالمية، وتوعية المستهلك بالنظام الجديد وكيفية التعامل معه، فيما يستمر العمل بالإجراءات الحالية إلى حين تطبيق الأنظمة واللوائح الجديدة.

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