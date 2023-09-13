انت الان تتابع زوج يعفو عن زوجته قاتلة ضرتها لوجه الله بعد صدور حكم القصاص بحقها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 سبتمبر 2023, 8:59 مساءً

‏روى عبدالعزيز العقيلي، عضو برنامج "إصلاح ذات البَيْن"، قصة زوج عفا عن زوجته قاتلة ضرتها لوجه الله. وتحدث العقيلي لبرنامج الراصد عن القصة قائلاً: "في إحدى الليالي جمع الرجل زوجتيه - وهما من جنسية عربية - في مكان واحد، وقدر الله أن يحصل بينهما شجار، فقتلت أم الأولاد الزوجة الجديدة". وبعد انتهاء إجراءات التقاضي، وصدور الحكم بالقصاص، واكتساب القطعية، جرت محاولات لإقناع أولياء الدم من أجل التنازل والعفو، وعرضت عليهم مبالغ كبيرة، وصلت إلى الملايين. وأضاف بأن الزوج عندما سمع ببرنامج "إصلاح ذات البَيْن" التطوعي، وأجر العفو عند الله، ولمكانة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، جاء وتنازل لوجه الله دون مقابل. ويعمل برنامج "إصلاح ذات البَيْن" التطوعي في جميع مناطق السعودية؛ للإصلاح بين الناس في قضايا القتل، وغيرها من الخلافات الاجتماعية.

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