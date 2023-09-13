"الأرصاد" يُنبِّه: رياح شديدة وتدنٍّ في الرؤية على منطقة المدينة المنورة

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محمد بن مسعود - الدمام - نبَّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله– لرياح شديدة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاعًا للأمواج، ورياحًا سرعتها من (40 - 49) كيلومترًا.

وبيّن المركز أن الحالة، التي تشمل محافظتَي ينبع وبدر، تبدأ الساعة الـ 10 صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ9 مساء.

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