وكيل أمين ‫العاصمة المقدسة للبلديات يكرّم بلديتي الشرائع والحديبية

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محمد بن مسعود - الدمام - كرّم وكيل أمين ‫العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، بلدية الشرائع الفرعية ‏وبلدية الحديبية الفرعية.

وجاء التكريم نظير تميزهم كأفضل بلديتين في مجال خدمة العملاء حيث إن ‫أمانة العاصمة المقدسة تسعى من خلال أدوارها إلى تحقيق مستهدفات وطموحات عالية جدًا في مجال الخدمات البلدية.

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