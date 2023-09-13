انت الان تتابع الأخضر يواجه نيجيريا ومالي في أكتوبر المقبل.. خلال معسكر البرتغال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تقرر أن يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مباراتين وديتين، حيث يواجه الأخضر في مباراته الأولى نظيره النيجيري، في الـ 13 من أكتوبر المقبل ، على أن يواجه في المباراة الثانية منتخب مالي، في الـ 17 من الشهر ذاته.

وتُقام مباراتا الأخضر خلال معسكر البرتغال، على ملعب "بورتيماو"، تحت قيادة المدرب الإيطالي "مانشيني".

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