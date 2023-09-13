انت الان تتابع "الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة ورياح شديدة وموجة حارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والجوف والباحة وعسير وجازان والشرقية).

وفي التفاصيل، نبَّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة وادي الفرع والمهد. وتشهد رياحًا شديدة على بدر وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الجموم والخرمة والمويه وتربة ورنية والعاصمة المقدسة والكامل. وتشهد أمطارًا متوسطة على الليث والقنفذة والطائف وأضم وميسان، وأمطارًا غزيرة على العرضيات، ورياحًا شديدة على رابغ وجدة والشعيبة والجموم وخليص، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الأربعاء.

ونبّه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد عوالق ترابية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة تبوك والبدع وحقل. وتشهد رياحًا شديدة على الوجه وأملج وضباء ونيوم شرما، وأمطارًا خفيفة على البدع وحقل حتى الساعة الـ19.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد منطقة الجوف أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة القريات، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد منطقة الباحة أمطارًا غزيرة مع سيول وانعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد منطقة عسير أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العرين وبيشة وتثليث وطريب. وتشهد أمطارًا غزيرة وسيولاً على البرك والقحمة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة، وأمطارًا متوسطة على أحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وأبها والربوعة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الأربعاء.

ونبّه المركز منطقة جازان لأمطار غزيرة وسيول وانعدام في الرؤية. وتشمل الحالة فرسان وجازان والدرب وبيش وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والريث والدائر والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الأربعاء.