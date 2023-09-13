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إطلاق الهوية الجديدة لتنظيم الإعلام الأسابيع المقبلة

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شكرا لقرائتكم إطلاق الهوية الجديدة لتنظيم الإعلام الأسابيع المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - رفع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنظيم الإعلام المكلف، الدكتور عبداللطيف العبداللطيف، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على التنظيم الجديد للهيئة العامة لتنظيم الإعلام.

تعزيز الدور المحوري

وأكد العبداللطيف أن هذا التغيير سيسهم في ارتقاء قطاع الإعلام ليكون رياديًّا ومسؤولًا في تقديم محتوى قيم يمتاز بالشفافية والموثوقية، بما ينعكس على تعزيز الدور المحوري الذي تتمتع به المملكة وتنافسيتها وريادتها في هذا القطاع على المستوى الإقليمي والدولي.

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جهود الهيئة

وأضاف: تتضافر الجهود في الهيئة خلال الأسابيع المقبلة لإعلان إستراتيجيتها وهويتها البصرية الجديدة والتي يؤمل أن تعكس أدوارها الرئيسية، والتي تشمل: تيسير إصدار التراخيص الإعلامية، والإشراف على المحتوى الإعلامي المعروض داخل ، وتصنيف المحتوى حسب معايير عالمية، وتوعية المستهلك بالنظام الجديد وكيفية التعامل معه، مشيرًا إلى استمرار العمل بالإجراءات الحالية إلى حين تطبيق الأنظمة واللوائح الجديدة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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