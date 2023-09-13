شكرا لقرائتكم القبض على مروج شبو وإمفيتامين في الأحساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قبضت شرطة محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية على مواطن؛ لاتخاذه مزرعة وكرًا لترويج مادتي الميثامفيتامين “الشبو” والإمفيتامين المخدرتين، وضبط بحوزته سلاحان ناريان وذخيرة حية ومبلغ مالي.

جهة الاختصاص

ولفت الأمن العام، عبر منشور بمنصة إكس، إلى أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

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