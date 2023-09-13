شكرا لقرائتكم إسبان يناشدون STC بتحسين تغطية الاتصالات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ناشد عدد من أهالي عدة قرى في وسط إسبانيا، شركة STC السعودية بعد معاناتهم من مشكلة انعدام تغطية الجوالات لسوء توزيع ونقص أبراج الاتصالات.

وقرر أهالي قرية جيوديس مناشدة STC لمساعدتهم في تحسين خدمات الاتصالات لديهم وطلبوا إقامة أبراج للجوال للوصول إلى الخدمات وتحسين جودة حياتهم وذلك بعد علمهم أن شركة الاتصالات السعودية STC استحوذت على 9.9% من شركة تيلوفونيكا الاسبانية.

قد يهمّك أيضاً

ووثق مقطع فيديو لجوء سكان القرية لتركيب أجهزة صوتية لاسلكية تقليدية للتواصل فيما بينهم بحيث أن أقرب نقطة لإجراء مكالمة لديهم هي المقبرة.

استحواذ إس تي سي

استحوذت شركة الاتصالات السعودية (STC) على 9.9 بالمائة في تليفونيكا بقيمة 2.1 مليار يورو (2.25 مليار دولار)، في خطوة تجعلها أكبر مساهم في شركة الاتصالات الإسبانية العملاقة.

وكشفت إس تي سي، أكبر مشغل اتصالات في المملكة، عن الاستثمار اليوم الثلاثاء بعد انتهاء التعاملات. وتتألف الحصة من 4.9 بالمائة من أسهم تليفونيكا وأدوات مالية تمنحها خمسة بالمائة أخرى.

وقالت STC: إنها تعتزم الحصول على حقوق التصويت لتلك الخمسة بالمائة التي حصلت عليها من خلال أدوات مالية بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية.

استثمار إس تي سي في أوروبا

واستثمار شركة الاتصالات السعودية، في تليفونيكا هو ثاني دخول لها في سوق الاتصالات بأوروبا بعد أن اتفقت على شراء بنية تحتية لأبراج بقيمة 1.2 مليار يورو من يونايتد جروب في إبريل.

وستقدم تليفونيكا خطة إستراتيجية جديدة في الثامن من نوفمبر تركز على تعزيز التدفق النقدي الحر للشركة الذي قال الرئيس التنفيذي: إنه قد يصل إلى أربعة مليارات يورو (4.3 مليار دولار) هذا العام.

تغطية شبكة الجيل الخامس

وبلغت تغطية شبكة 5G في المملكة 53% في المملكة، بينما في الرياض تجاوزت 94%. ووصلت تغطية الألياف الضوئية إلى 3.7 مليون منزل سعودي.

وارتفع استخدام خدمة الإنترنت قد زاد بشكل كبير، حيث وصل معدل الاشتراك في اتصالات الهاتف المحمول إلى 172% من السكان، ومتوسط استهلاك بيانات الإنترنت بلغ 37 جيجا بايت شهريًّا للفرد الواحد، ومتوسط استهلاك بيانات الإنترنت عبر الهاتف المحمول اليومي بلغ أكثر من 1200 ميجا للفرد في المملكة، ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي.

البنية التحتية الرقمية

تجاوز إجمالي الاستثمارات الرأسمالية في البنية التحتية الرقمية في السعودية 25 مليار دولار ما يعادل 93 مليار ريال سعودي على مدى السنوات الست الماضية، وفقًا لتقرير صادر عن هيئة الاتصالات والفضاء والتكنولوجيا في السعودية ضمن فعاليات منتدى الاتصالات والتقنية.

سرعة الإنترنت

وساهمت هذه الاستثمارات بتحسن كبير في جودة الخدمات. منها زيادة انتشار الإنترنت في المملكة ليبلغ نحو 99%، كما تضاعفت سرعات الإنترنت عبر الهاتف المحمول لتصل إلى 180 ميجا بت في الثانية، أي 11 ضعف السرعة السابقة وضعف المتوسط العالمي، ما يجعل المملكة واحدة من أفضل 10 دول في سرعة الإنترنت عبر الهاتف المحمول.

https://x.com/samirjunaid/status/1701662993002430542?s=46