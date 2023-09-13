شكرا لقرائتكم الفريق البسامي يرأس وفد السعودية في اجتماع مديري الأمن العام بدول مجلس التعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - رأس مدير الأمن العام، الفريق محمد بن عبدالله البسامي، وفد السعودية في الاجتماع الرابع لمديري الأمن العام بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد بمقر الأمانة العامة بالرياض.

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تحية وتقدير

ونقل الفريق البسامي للمجتمعين تحيات الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وتمنياته لهم بالخروج بنتائج ترقى لتطلعات أصحاب السموِّ والمعالي.

موضوعات ذات اهتمام مشترك

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بمتابعة نتائج وتوصيات اللجان الأمنية المشتركة، والعمل على تنفيذها، بما يعزِّز الأمن الخليجي.