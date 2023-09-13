شكرا لقرائتكم أمطار متفاوتة الشدة على مرتفعات 4 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات 4 مناطق.

وأوضح الحصيني عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أن الحالة المطرية المتوقعة تؤثر على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

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وأضاف الحصيني أن الأمطار المتوقعة تمتد إلى تهامة وأجزاء متفرقة من اليمن تسبقها برياح نشطة مغبرة.

العاصفة دانيال

كما توقع الحصيني أن تؤثر بقايا العاصفة دانيال على أجزاء من فلسطين ولبنان والأردن وسوريا وشمالها بأمطار متفاوتة من متوسطة إلى شبه غزيرة مع سيول.

توقعات الطقس

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى منطقة مكة المكرمة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من سواحل المنطقة الشرقية.