انت الان تتابع عشرات القتلى بحريق مبنى سكني في فيتنام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 سبتمبر 2023, 5:26 صباحاً

لَقِيَ العشرات حتفهم إثر حريق هائل في مبنى سكني بالعاصمة الفيتنامية هانوي، حسب ما ذكرته وسائل إعلام رسمية صباح الأربعاء. وقالت وكالة الأنباء الفيتنامية الرسمية: إن "السلطات أنقذت نحو 70 شخصًا، ونُقِل إلى المستشفى 54 شخصًا من بينهم عشرات القتلى". وقالت "هوا" التي تقطن في الحي لوكالة "فرانس برس": "لا يمكننا مساعدتهم كثيرًا. ليس هناك طوارئ. يستحيل على الضحايا أن يهربوا". وشهدت فيتنام في السنوات الأخيرة عددًا من الحرائق المميتة، في حوادث طرحت شكوكًا حول عدم تطبيق قواعد السلامة في البلاد.

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