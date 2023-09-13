بوتين يلتقي كيم جونغ أون في قاعدة مطار فوستوشني الفضائية الروسية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 سبتمبر 2023, 5:35 صباحاً

الْتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، اليوم الأربعاء، في قاعدة مطار فوستوتشني الفضائية الواقعة في مقاطعة آمور الروسية. واطلع الرئيس الكوري الشمالي على مجمع صاروخ "أنغارا" الفضائي وقاعدة إطلاق صاروخ "سويوز". وسيُجري بوتين وكيم جونغ أون مفاوضات بمشاركة الوفود، وعلى انفراد. وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، سابقًا: إن زعيمي البلدين سيناقشان قضايا التعاون الثنائي بما في ذلك العلاقات التجارية والاقتصادية والتبادلات الثقافية، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الوضع في المنطقة والشؤون الدولية بشكل عام.

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