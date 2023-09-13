انت الان تتابع من خفيفة لشبه غزيرة بهذه المناطق.. "الحصيني" يرسم خريطة هطولات الأربعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ اليوم الأربعاء، هطول أمطار متفاوتة من مكانٍ إلى آخر، من خفيفة لشبه غزيرة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من مرتفعات: جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة؛ تمتد إلى تهامة وأجزاءٍ متفرقة من اليمن وتُالخليج 365 برياح نشطة ومغبرة.

وأضاف الحصيني؛ عبر حسابه بمنصة "إكس" -تويتر سابقاً- أن بقايا العاصفة دانيال تؤثر في أجزاءٍ من فلسطين ولبنان والأردن وسوريا وشمالها بأمطارٍ متفاوتة من متوسطة لغزيرة مع سيول.

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