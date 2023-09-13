انت الان تتابع فيديو القبض.. مروّجو الحشيش والشبو يتساقطون تباعاً بقبضة رجال الأمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، اليوم الأربعاء، عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها.

وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية في الرياض، قام بترويج مادتَي "الميثاميفتامين "الشبو" والكوكايين المخدرتين داخل مركبته.

وفي صبيا، تمّ القبض على 3 مقيمين من الجنسية اليمنية قاموا بترويج مادة الإمفيتامين المخدر.

وأضاف الأمن العام في حسابه على منصة إكس، أنه تم القبض في عسير، على مواطن قام بنشر محتوى مرئي على حسابه بالتواصل الاجتماعي تضمن معلومات غير صحيحة عن فرضية أمنية مخالفاً بذلك نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

ونجحت شرطة القصيم في القبض على مواطن في ضرية قام باتخاذ منزل وكراً لترويج المخدرات وضُبط بحوزته سلاح ناري وذخيرة حية.

وفي جدة، تم القبض على مواطن قام بترويج مادة الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي وضُبطت بحوزته ذخيرة حية ومبلغ مالي.

وتابع فيديو الأمن العام أنه تم القبض في الرياض، على 3 مواطنين قاموا باتخاذ منزل وكراً لترويج 8 آلاف قرص من مادة الإمفيتامين المخدر و9 آلاف قرص خاضعة لتنظيم التداول الطبي ومادة الحشيش المخدر.