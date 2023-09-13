جامعة أم القُرى تؤهّل 300 طالب لسوق العمل

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أقامت جامعة أم القُرى، أمس، ممثلة في عمادة التطوير والجودة، اللقاء التَّعريفي الخاص بالطلبة لمبادرة الإشراف المهني، بالتعاون مع البنك السعودي الفرنسي؛ بهدف تنمية المهارات المهنية في قطاع البنوك والأعمال، بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عامر بن عوض الزائدي.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية، أن المبادرة تهتم بصقل مهارات التعامل مع سوق العمل، وتوفر للطلبة فرصًا للتدريب الميداني، مما يساعدهم على تطوير مهاراتهم المهنية، ومعرفة الكثير من المهام الفعلية الميدانية، وربطها بما يتلقونه في مقاعد الدراسة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة الجامعة الإستراتيجية 2027 والمحققة لرؤية المملكة 2030 في زيادة كفاءة العملية التعليمية، والتأهيل لسوق العمل، وزيادة فرص التوظيف.