جراحة ناجحة لاستئصال 8 أورام ليفية من رحم مريضة ثلاثينية بمستشفى القنفذة العام

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 سبتمبر 2023, 7:58 صباحاً

نجح فريق طبي بقسم النساء والتوليد بمستشفى القنفذة العام، في استئصال 8 أورام ليفية لمريضة مقيمة بعمر 34 عاماً. وحضرت المريضة للمستشفى تعاني نزيفاً متكرراً تصاحبه آلامٌ مما تسبّب لها في نقص في الدم، وبعد الفحوصات اللازمة وجد أنها تعاني أوراماً ليفية في الرحم وخضعت لعملية جراحية لاستئصال الأورام الليفية الرحمية، وكان عددها (٨) مختلفة الأحجام أكبرها ورم ليفي بحجم (١٢سم x ١٠سم) والآخر (٦سم x ٩سم). وتمت العملية بنجاح دون مضاعفات مع الحفاظ على الرحم، وغادرت المريضة بصحة جيدة بعد أن قُدمت لها جميع الخدمات الصحية.

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