انت الان تتابع بديل "تويتر" يصل إلى حاجز المليون مستخدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 سبتمبر 2023, 10:52 صباحاً

أعلنت منصة "بلوسكاي" إحدى أبرز بدائل منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، وصول عدد مستخدميها إلى حاجز المليون مستخدم. ورغم أن هذا الرقم يُعد قليلًا بالنسبة لشبكات التواصل الاجتماعي الكبرى المنافسة؛ إلا أنه يُعد أمرا كبيرًا؛ لأن الخدمة يتعذر الوصول لها بصورة سهلة لكل المستخدمين حتى اليوم. وقالت عضوة فريق "بلوسكاي" روز وانغ: وصل تطبيق الخدمة إلى مليون عملية تنزيل في يوليو، ومع ذلك سيتعين على المهتمين بالمشاركة في الحدث في بلوسكاي، تأمين رموز الدعوة لتسجيل الدخول، والآن فقط تَمَكّن عدد كافٍ من الأشخاص من إنشاء حسابات للشبكة الاجتماعية؛ ليتمكنوا من الإعلان عن وصولها إلى مليون مستخدم. وظهرت "بلوسكاي" لأول مرة على الساحة كشبكة اجتماعية لامركزية (سابقًا) ممولة من Twitter، وبدعم من المؤسس المشارك لتويتر جاك دورسي. بعد وقت قصير من إطلاقه في الإصدار التجريبي المغلق، طرَحت إمكانية للمستخدمين اختيار الخوارزميات الخاصة بهم حتى يتمكنوا من تخصيص الجداول الزمنية الخاصة بهم. وفي محاولتها للبقاء خالية من الإعلانات، بدأت في تقديم خدمة نطاق مدفوعة كوسيلة للمستخدمين للتحقق من هويتهم؛ ليس من الواضح متى سيتم فتح التطبيق للجمهور، وبعد التحقق لا تزال بعض الرموز تُبَاع على موقع eBay مقابل مئات الدولارات.

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