انت الان تتابع عرعر.. إنقاذ معتمرة عراقية تعرّضت لجلطة حادة في الرئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تمكن الفريق الطبي بمستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد بعرعر، من إنقاذ معتمرة عراقية تعرضت لجلطة حادة في الرئة؛ حيث حضرت المريضة إلى قسم الطوارئ بحالة توقف للنفس، تم إنعاشها على وجه السرعة من قِبَل فريق الطوارئ، ثم تعامل معها فريق مشترك من أطباء الصدر والقلب والعناية المركزة.

وأوضح المستشفى أن المريضة حضرت إلى قسم الطوارئ بعد نوبة إغماء مفاجئة تَبِعها توقف للنفس، وانخفاض شديد للضغط، وتسارع في النبض، وفشل في القلب؛ مما دفع الفريق إلى التشخيص المبدئي بجلطة حادة في الرئة، وتم إعطاؤها مذيبًا للجلطة ومسيلًا للدم، وتم وضع المريضة على جهاز التنفس الصناعي مع أدوية لرفع ضغط الدم.

وأوضح أن نتائج العلاج ظهرت بعد أقل من يوم؛ حيث تم رفع التنفس الصناعي واستعادة الوعي واستقرار الضغط وتحسن عمل القلب، وخرجت من العناية بحالة مستقرة للقسم تمهيدًا لخروجها من المستشفى.