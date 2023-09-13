"الصادرات" تختتم أعمال البعثة التجارية السعودية إلى الولايات المتحدة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 سبتمبر 2023, 1:25 مساءً

نظّمت هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" تحت هوية "صُنِعَ في السعودية" أعمال البعثة التجارية السعودية إلى الولايات المتحدة الأمريكية والتي انعقدت في مدينة نيويورك بتاريخ 12 سبتمبر 2023م. جاء ذلك ضمن جهودها المستمرة لتنمية الصادرات السعودية غير النفطية، وانطلاقاً من دورها في الترويج للمصدرين والمصنعين وتشجيع المنتجات السعودية، والرفع من تنافسيتها لتصل إلى الأسواق الدولية. وشارك في أعمال البعثة التجارية السعودية إلى الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 24 شركة سعودية وأكثر من 100 شركة أمريكية من قطاع الأغذية وقطاع التعبئة والتغليف وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والنقل والخدمات اللوجستية؛ وذلك بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، والبحث عن آفاق تعاون جديدة تدعم وصول المنتجات والخدمات الوطنية إلى السوق الأمريكي. وتضمنت البعثة عددًا من اللقاءات الثنائية واجتماعات مطابقة الأعمال، وتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين السعودي والأمريكي. يشار إلى أن صادرات المملكة العربية السعودية غير النفطية، إلى الولايات المتحدة الأمريكية قد سجلت ارتفاعا في الأداء بمعدّل نمو سنوي بلغ 10.68% خلال السنوات الـ5 الماضية (2018م - 2022م). وسجّلت الصادرات غير النفطية خلال الفترة ما قيمته 44 مليار ريال سعودي، جاء قطاع "الكيماويات والبوليمرات" من أعلى القطاعات المصدّرة بقيمة بلغت 17.3 مليار ريال، تلاه قطاع "مواد البناء" بقيمة بلغت 7.9 مليارات ريال. ويعد تنظيم "الصادرات السعودية" للبعثة التجارية السعودية إلى أمريكا؛ تأكيدًا على سعيها الحثيث لترويج المصدرين ومنتجاتهم، وتيسير ربط المصدرين مع المشترين المحتملين؛ مما يسهم في تحفيز نمو الصادرات السعودية غير النفطية، ويقود لمزيد من الانفتاح تجاه الأسواق الدولية لتكون رافدًا للاقتصاد الوطني بشكل يحقق أهداف "الصادرات السعودية" ويترجم لرؤية المملكة 2030م بتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.

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