المركز الوطني للأرصاد يكرّم الفائزين بجائزة الطقس والمناخ

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 سبتمبر 2023, 1:28 مساءً

أعلن المركزُ الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، عن الفائزين بالمسابقة التي أقامها المركز لأفضل الأعمال الإعلامية والتوعوية لحج عام ١٤٤٤هـ أثناء الحفل الذي أقيم بمناسبة اليوم العربي للأرصاد الجوية، وذلك بمقر المركز اليوم في جدة. وتهدف المسابقة إلى تعزيز أهمية الطقس والمناخ ودورهما المهم في أعمال الحج، وتشمل الجائزة الحملات الإعلامية والتثقيفية ذات الصلة بالطقس والمناخ للجهات العاملة بموسم الحج؛ حيث شملت المسابقة الإعلاميين الأفراد والمؤسسات الإعلامية والجهات الحكومية والعاملة في هذا الموسم. وأسدل المركزُ الستارَ عن أسماء الجهات الحكومية والإعلامية الفائزة بالجائزة؛ لما قدموه من أعمال وحملات عزّزت أهمية الطقس ودوره المهم في موسم الحج، وحصل عليها كلٌّ من: وزارة الصحة البرنامج التوعوي "صحة ضيوف الرحمن"، وبوابة الطقس للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، فيما حازت صحيفتا "الجزيرة" و"اليوم" على أفضل البرامج المقدمة من الجهات الإعلامية. يُذكر أنه تم الإعلان عن المسابقة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور أيمن بن سالم غلام، في منى، والذي استعرض من خلاله حالة الطقس في موسم حج هذا العام.

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