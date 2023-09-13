رسميًّا.. "فارس عوض" ينضمّ لقائمة المعلقين في "ssc"

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت شركةُ الرياضة السعودية "ssc"، الناقل الحصري لمنافسات دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الأربعاء؛ تعاقدَها مع المعلق الرياضي الإماراتي "المعروف" فارس عوض؛ ليقوم بالتعليق والوصف على مباريات دوري روشن السعودي، خلال منافسات موسم 2023 - 2024.

ويملك المعلقُ فارس عوض رصيدًا كبيرًا من الخبرة، اكتسبها خلال الأعوام الماضية، بعد قيامه بالتعليق والوصف على كبرى مباريات كرة القدم، سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات، وفي مختلف البطولات المحلية والقارية والمونديالية؛ حيث يعدّ إضافة لقائمة المعلقين المميزين.

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