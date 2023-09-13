انت الان تتابع لعمرة سهلة وميسرة.. "الحج": 4 نصائح عند اصطحاب الأطفال للعمرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - قدّمت وزارة الحج والعمرة عددًا من التوجيهات عند اصطحاب الأطفال للعمرة.

وقالت عبر حسابها على منصة "X": ضيف الرحمن، ضع سوارًا تعريفيًا حول معصم الطفل، وتجنّب أوقات وأماكن الزحمة، واحرص على نظافة الطفل الشخصية، وتأكد من الأطعمة التي تتناولها.

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