انت الان تتابع السفير البريثن يقدم أوراق اعتماده لسلطان بروناي دار السلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 سبتمبر 2023, 2:31 مساءً

قدَّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة بروناي دار السلام محمد بن عبدالله البريثن، أوراق اعتماده، لجلالة السلطان الحاج حسن البلقيه سلطان بروناي، وذلك خلال استقباله له في قصر الاستانة نور الإيمان في العاصمة بندر سري بكاون. ونقل السفير خلال الاستقبال تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - لجلالته، وتمنياتهما لحكومة وشعب بروناي المزيد من التقدم والازدهار. من جهته، عبر جلالة السلطان عن ترحيبه وتمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح في مهمته، وحمَّله نقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وتمنياته للمملكة وشعبها بدوام التقدم والازدهار.

كانت هذه تفاصيل خبر السفير البريثن يقدم أوراق اعتماده لسلطان بروناي دار السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.