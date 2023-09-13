انت الان تتابع 4 أندية سعودية ضمن قائمة أكثر 100 ناد استثمر لبناء فريق جيد.. تعرف عليها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 سبتمبر 2023, 4:27 مساءً

أصدر المركز الدولي للدراسات الرياضية (CIES)، اليوم الأربعاء، تصنيفاً للأندية الـ100 التي استثمرت أكثر في بناء فرقها الحالية. واحتل المركز الأول مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي أنفق 1.15 مليار يورو (6.10 مليار ريال برازيلي)، وهو النادي صاحب أكبر استثمار في الأندية، يليه تشيلسي ومانشستر سيتي، الإنجليزيين. واشتملت القائمة على 4 أندية سعودية، وهي الدولة التي تضم أكبر عدد من الأندية خارج القارة الأوروبية، حيث ضمت الهلال والأهلي والنصر والاتحاد. فجاء الهلال بالقائمة في المركز الثامن عشر، والأول من خارج أوروبا، حيث استثمر النادي السعودي بقيادة نيمار نحو 2.02 مليار ريال برازيلي. كما اشتملت القائمة أيضاً على ناديين برازيليين وهما فلامنغو الذي جاء بالمركز الـ49، بإنفاق 864 مليون ريال برازيلي) وبالميراس بالمركز الـ95، بإنفاق 313 مليون ريال برازيلي). وتحتوي القائمة على 19 دولة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو الدوري صاحب أعلى استثمار، و15 من الدوري الإيطالي، و 15 من الدوري الإسباني، و12 من الدوري الألماني، 11 من الدوري الفرنسي.

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