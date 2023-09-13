شكرا لقرائتكم أب ليبي ينهار بعد انتشال ابنه من أسفل الركام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو متداول، انهيار ليبي لحظة انتشال جثمان ابنه من تحت الركام بمدينة درنة الذي دمرته الفيضانات بسبب إعصار دانيال.

أب في حالة بكاء

وأظهر الفيديو، الأب وهو يدخل في نوبة بكاء، بعدما ظهرت فرق الإنقاذ وهي تنتشل جثة الابن من تحت الركام، ووضعه داخل كيس مخصص لنقل الموتى.

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وكان وزير في حكومة شرق ليبيا، قال اليوم الأربعاء، إنه تم إحصاء أكثر من 5300 جثة في مدينة درنة، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يرتفع العدد بشكل كبير، وربما يتضاعف بعد أن تعرضت المدينة لفيضانات كارثية.

وقال هشام أبو شكيوات، وزير الطيران المدني، لوكالة “رويترز” إن البحر يواصل لفظ عشرات الجثث، مضيفًا أن إعادة الإعمار ستتكلف مليارات الدولارات.

نزوح 30 ألف شخص

من جهتها، ذكرت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا اليوم الأربعاء، في منشور على منصة إكس، أن ما لا يقل عن 30 ألفًا نزحوا في درنة، المدينة الأكثر تضررا من إعصار دانيال.

وأضافت المنظمة أن العدد المعروف للنازحين في مناطق أخرى ضربتها العاصفة بما في ذلك بنغازي هو 6085 شخصًا، ولم يتم التحقق من عدد الوفيات بعد.