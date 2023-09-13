شكرا لقرائتكم إغلاق شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز بجدة بدءًا من الجمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت أمانة جدة، عن إغلاق شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز “ما بين طريق المدينة المنورة وشارع الستين” وذلك بدءًا من الساعة 3 صباحًا يوم الجمعة المقبل.

إغلاق شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز

وقالت أمانة جدة إنه بالتعاون مع مرور جدة عن إغلاق شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز، ما بين طريق المدينة المنورة وشارع الستين، وعمل تحويلات مرورية مؤقتًا لتنفيذ مشروع إزالة جسر المشاة.

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وأوضحت أن هذا الإغلاق يبدأ من الساعة 3 صباحًا وحتى 11 صباحًا يوم الجمعة، وابتداء من الساعة 3 صباحًا وحتى 11 صباحًا يوم السبت.

استخدام الطرق البديلة

ودعت قائدي المركبات إلى استخدام الطرق البديلة التالية (المتجه إلى طريق الكورنيش يستخدم طريق الخدمة إلى شارع غرة الهلالي)، (المتجه إلى طريق الحرمين يستخدم طريق الخدمة المؤدي إلى شارع سعيد بن زقر)، ويمكن أيضًا استخدام التحويلة المرورية قبل وبعد المشروع حسب الصورة المرفقة.