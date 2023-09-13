انت الان تتابع الهجوم الإسرائيلي على سوريا يودي بحياة 3 عسكريين ويصيب 8 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 سبتمبر 2023, 5:33 مساءً

وثَّق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل وإصابة 11 عسكريًّا في سوريا نتيجة استهداف صاروخي إسرائيلي لموقعَين عسكريَّين في ريف طرطوس اليوم الأربعاء. وأوضح المرصد أن ثلاثة عسكريين، لم تُعرف جنسياتهم وتبعيتهم، قُتلوا، وأُصيب ثمانية 8 بجروح، بينهم خمسة ضباط من الدفاع الجوي. وبيَّن أن الضربة استهدفت مستودعًا للأسلحة تابعًا لـ"حزب الله" اللبناني قرب قريتَي الجماسة ودير الحجر، وقاعدة للدفاع الجوي تابعة لقوات الحكومة في قرية كرتو التي تبعد عن موقع الاستهداف الأول 10 كيلومترات. ومن جانبها، ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن عسكريَّين قُتلا، وأُصيب ستة بجروح، كما وقعت بعض الخسائر المادية من جراء هجوم إسرائيلي على بعض مواقع الدفاع الجوي في ريف طرطوس. وأضافت بأن الهجوم الصاروخي وقع بعد الظهر من اتجاه البحر المتوسط.

كانت هذه تفاصيل خبر الهجوم الإسرائيلي على سوريا يودي بحياة 3 عسكريين ويصيب 8 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.