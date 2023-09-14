شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض مرانه الأول في السعودية استعدادا للسوبر الإفريقي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في المملكة العربية السعودية؛ استعدادا لمواجهة الفريق الأول الكروي في نادي اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الإفريقي.

موعد مران النادي الأهلي



من المقرر أن يقام مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الثامنة مساء اليوم، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، ويسبق المران محاضرة من الجهاز الفني؛ لشرح العديد من الجوانب الخططية الخاصة بالتحضير للمباراة المرتقبة.



ووضع الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق برنامجا بدنيا وفنيا خاصا استعدادا للمباراة التي تمثل أهمية كبيرة في بداية المنافسة على البطولات بالموسم الجديد.



وكانت بعثة الفريق برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، قد وصلت مساء أمس الثلاثاء إلى مطار الطائف، وكان في استقبالها عدد من مشجعي النادي بالسعودية.