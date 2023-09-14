شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة للاعبي الأهلي قبل المران استعدادا للسوبر الإفريقي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة للاعبين بفندق الإقامة بالمملكة العربية السعودية؛ استعدادا لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي.

كولر يشرح أمور فنية للاعبي الأهلي قبل مواجهة اتحاد العاصمة



ويقوم الجهاز الفني للفريق بشرح العديد من الأمور الفنية للاعبين قبل خوض المران الأول في الثامنة مساء اليوم، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.



ووضع الجهاز الفني برنامجا بدنيا وفنيا خاصا بالمباراة التي تمثل أهمية كبيرة في بداية المنافسة على البطولات بالموسم الجديد.



وكانت بعثة الفريق برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، قد وصلت مساء أمس الثلاثاء إلى مطار الطائف، وكان في استقبالها عدد من مشجعي النادي بالسعودية.