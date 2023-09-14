شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الأهلي ينضم لبعثة الفريق في السعودية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انضم علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى بعثة الفريق في المملكة العربية السعودية، استعدادا للقاء الفريق الأول الكروي بنادي اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي.

علي معلول يلحق ببعثة الأهلي في السعودية



ولحق علي معلول بالبعثة بعد انتهاء مشاركته مع منتخب تونس في مباراته الودية الأخيرة أمام المنتخب الوطني الأول لكرة القدم.



ومن المقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم مرانه الأول في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، ويسبقه محاضرة من الجهاز الفني لشرح العديد من الجوانب الخططية الخاصة بالتحضير للمباراة المرتقبة مع اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبل.