شكرا لقرائتكم خبر عن إجتماع بين مدرب الأهلي وجهازه المعاون - تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اجتماعا مع الجهاز المعاون لترتيب برنامج الإعداد الخاص بمباراة السوبر الأفريقي أمام الفريق الأول الكروي بنادي اتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعة المقبل.

الأهلي يخوض مرانه الأول في المملكة العربية السعودية



ومن المقرر أن يقام مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر، في الثامنة مساء اليوم، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، ويسبقه محاضرة من الجهاز الفني لشرح العديد من الجوانب الخططية الخاصة بالتحضير للمباراة المرتقبة.



وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، قد وصلت مساء أمس الثلاثاء إلى مطار الطائف، وكان في استقبالها عدد من مشجعي النادي بالسعودية.