شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزهم الأهلي وسيمبا- الكاف يعلن موعد مباريات الدوري الإفريقي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، مواعيد مباريات دور الربع نهائي من بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.

موعد إنطلاق بطولة الدوري الإفريقي

ومن المقرر أن تنطلق بطولة الدوري الإفريقي في يوم 20 من شهر أكتوبر المقبل بمباراة سيمبا والأهلي في مدينة دار السلام عاصمة تنزانيا.

وفي يوم 21 أكتوبر تقام مباراتي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مازيمبي الكونغولي الذي يستضيف نظيره الفريق الأول الكروي بنادي الترجي التونسي، وبيترو أتليتكو، الذي يستضيف نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

وتقام يوم 22 من شهر أكتوبر ختام لمباريات الذهاب بلقاء إنييمبا والوداد في نيجيريا.

وتأتي مواجهات الإياب بمباراة النادي الأهلي وسيمبا التنزاني في القاهرة، ثم صن داونز وبيترو أتليتكو في جنوب إفريقيا يوم الـ 24 من أكتوبر المقبل.

وفي الـ 25 سيكون لقائي الترجي ضد مازيمبي في رادس والوداد ضد إنييمبا في كازابلانكا.